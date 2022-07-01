شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران اليوم الجمعة 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1120 حاجًا من حجاج وزارة السياحة وتضامن الدقهلية والسويس والمنوفية وبعثة وزارة التضامن والأوقاف والعمل.

كما تسير مصرللطيران غدا السبت 7 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و3 رحلات إلي المدينة المنورة لنقل 690 حاجا من حجاج تضامن القاهرة وبني سويف والمنيا وأسوان وجنوب سيناء وحج أفراد والعمل.