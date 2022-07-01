شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "الويك إند" ونصائح هامة للمواطنين على الشواطئ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 30 و 31 درجة، والقاهرة الكبرى بين 33 و 34 درجة، وشمال الصعيد تتراوح بين 35 و 36 درجة، وجنوب الصعيد تتراوح بين 39 و 41 درجة .
وأشارت إلى ارتقات فى نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى مما يعمل على زيادة الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 2 : 3رجات، ليسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة جنوبا .
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين على الشواطئ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة ، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس والتواجد تحت الشمسيات على الشواطئ تجنبا للإصابة بالاجهاد الحرارى، خاصة وأن المدن المطلقة على البحر الأحمر والمتوسط تشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة.
وطمأنت المواطنين بأن الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع بصفة عامة مستقرة وتسمح للخروج والتنزه والاستماع بالشواطئ .
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27.