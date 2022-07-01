شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الأبحاث العلمية تُنظم مُلتقى الشباب العربي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى أن مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب نظمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، مُلتقى الشباب العربي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة، بالتعاون مع جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 يوليو 2022، بمقر المدينة، بحضور الدكتورة منى عبداللطيف مدير المدينة، الدكتورة سوزيت الريدي رئيس جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وعدد من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية، والجامعات، ورجال الصناعة، و عمداء المعاهد البحثية وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وأشارت الدكتورة منى عبداللطيف إلى أن المُلتقى أقيم ضمن توجه المدينة لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين، والتواصل مع رواد الأعمال، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، و الانخراط فى المجتمع، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

وتضمن المُلتقى جلسات نقاشية تخللها محاضرات للأكاديميين والخبراء فى مجال ريادة الأعمال من خلال العديد من المحاور، منها: أهمية الابتكار وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، العلاقة بين الابتكار وتوطين الصناعة، التحول الرقمي وريادة الأعمال، بيئة ريادة الأعمال وتأثيرها على نمو الشركات الناشئة، التسويق والذكاء الاصطناعي، ورأس المال المخاطر ودوره فى تمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة في مصر وعدد من الدول العربية.

وخلال فعاليات الملتقى، تم عقد ورش عمل لعرض أفكار الشباب، كما تم تنظيم مسابقة لاختيار أحسن المشروعات الناشئة لتشجيع الشباب على إنشاء أعمال ريادية، وفى ختام ورش العمل تم الإعلان عن أسماء الفائزين فى المسابقة وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

وعلى هامش الملتقى، تم إبرام عدد (2) بروتوكول تعاون.