شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تعلن الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا على موقع الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن الانتهاء من إعلان جميع نتائج الدراسات العليا علي الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة .

وكانت كلية الآثار انتهت من إعلان عدد من نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى على الموقع الرسمي لكلية الآثار لطلاب البكالوريوس، حيث تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة قسم الآثار الإسلامية، والفرقة الثالثة قسم الآثار المصرية القديمة، الفرقة الثالثة قسم الآثار اليونانية الرومانية، الفرقة الثالثة برنامج الترميم العضوي قسم الترميم .

وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة أكد أن الكلية انتهت من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 ، سواء لطلاب مرحلة البكالوريس أو طلاب الدراسات العليا ، مشيرا إلى أنه جارى مراجعة نتائج مرحلة البكالوريس بالنسبة للفرق التى لم يتم إعلانها تمهيدا لإعلان النتائج