شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل يوم المياه فى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة البيئة من تحديد تفاصيل الأيام الموضوعية لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27،، الذى سينعقد خلال الفترة من 6:18 نوفمبر 2022، حيث ستمثل قيمة مضافة كبيرة وخاصة أنه سيشارك فيها الاتحاد من أجل المتوسط ومنها يوم المياه .

وخلال هذا التقرير يتم رصد تفاصيل يوم المياه بمؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ ، واهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال هذا اليوم .

يشمل جدول أعمال يوم المياة مناقشة آثار تغير المناخ على المياه، في ظل ما تحظى به المنطقة من تنوع مائي.

كما سيتم مناقشة موضوع الاقتصاد الأزرق وآليات التمويل الخاصة به و أنظمة الانذار المبكر للموارد المائية والنظام البحرية.

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‏كما سيتم عرض جهود مصر في التكيف مع ندرة المياه، وبحث الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في صون استدامة نوعية الحياة بالمجتمعات المحلية للمناطق الساحلية، والذي يعتبر مدخلا جديدا للنقاش في مؤتمرات المناخ.

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‏جدير بالذكر أنه هناك تعاون بين وزارة البيئة والاتحاد من أجل المتوسط من خلال فريق عمل من الخبراء لبحث ربط تمويل المناخ بالمياه كجزء من خطة عمل المتوسط.