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تصل 80℅ بالعاصمة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ،  حيث تشهد البلاد   طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.


وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:- القاهرة الكبرى: 

العظمى 75-80

الصغرى 30-35


- الوجه البحرى:العظمى 75-80

الصغرى 30-35


- السواحل الشمالية:العظمى 80-85

الصغرى 45-55


- جنوب سيناء:العظمى 50-55

الصغرى 30-35


- شمال الصعيد:العظمى 40-45

الصغرى 20-25


- جنوب الصعيد:العظمى 25-30

الصغرى 10-15

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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