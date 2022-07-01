شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 80℅ بالعاصمة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:- القاهرة الكبرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
- الوجه البحرى:العظمى 75-80
الصغرى 30-35
- السواحل الشمالية:العظمى 80-85
الصغرى 45-55
- جنوب سيناء:العظمى 50-55
الصغرى 30-35
- شمال الصعيد:العظمى 40-45
الصغرى 20-25
- جنوب الصعيد:العظمى 25-30
الصغرى 10-15