تعرف على الخدمات المقدمة بالوحدات المرورية الإلكترونية

وقدمت إدارات المرور تسهيلات لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة فيروس كورونا .

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل ​وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة، ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، ومن تلك الخدمات:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012