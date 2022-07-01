شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 18 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك استكمالًا لعناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ومع بداية العام المالى الجديد 2022/ 2023م، لافتة إلى أنه تم افتتاح (1171) مسجدًا، منها (971) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(200) مسجد صيانة وتطويرًا خلال العام المالى من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022م. والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط

1. الإخلاص – كوم أبو شيل - ابنوب

2. خالد بن الوليد – عرب العوامر - ابنوب

3. الفردوس – عزبة البورة – السوالم - ابنوب

4. الرحمن – الدبه البيضاء - ديروط





5. الهدى النبوى – عزبة الجرو – كوم أبو خلاد – إدارة ناصر

6. الأربعين – الضباعنة – إدارة ببا





7. عبد المطلب المشتولى ووديعة القاضى – بجوار قصر الثقافة - الخانكة

8. حسنين عامر – برقطا – كفر شكر

9. خالد بن الوليد – الجبل الأصفر - الخانكة





10. سعيد أبو طالب – عزبة صبحى النبيرة – ايتاى البارود

11. نجع خنفر – ابيا الحمراء – مركز الدلنجات

12. عزبة غازى – نديبة – مركز دمنهور













ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: ​مديرية أوقاف أسيوط

1. التقوى – مير - القوصية



