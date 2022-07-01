شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون غدا امتحان الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى غدا السبت طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى الامتحان فى مادة الفيزياء. ومن الجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية،واللجان المشكلة تباشرعملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.