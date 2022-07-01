شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: التحول للرى الحديث فى 1.40 مليون فدان بمساعدة المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى نحو تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وإستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فىشتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه فقد حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علميةوموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وتبنيه الكثير من المشروعات فى مجال الرى وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع تمتنفيذ هذا المشروع القومى بهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 ، فىإطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً علىتحقيقأهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5242 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلومتر ،بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروعحتى تاريخه الى 12050 كيلومتر.

ويتم تنفيذ أعمال تأهيل المساقى في إطار مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية ، حيث تم حتى البوم الإنتهاء من تأهيلمساقى بأطوال تصل الى 77 كيلومتر، وجارى العمل في 253 كيلومتر أخرى.

وفى محافظة القليوبية تستهدف الوزارة تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر ، وقد تم تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 37 كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقىالأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

و تستهدف مشروعات الرى الحديث ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندواتالتوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الريوالزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحوللنظم الرى الحديث في زمام 1.40 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيقالتعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.

وتشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثراحتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى منشأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرىالفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وتقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبارالجوفية بالطاقة الشمسية ب 195 مشروع ، في 54 مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة منمحافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى 13.35 مليار جنيه.