شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لدورات مركز الإبداع الموسيقى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مركز الابداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تنظيم دورة جديدة بداية من شهر يوليو المقبل وتستمر حتى اغسطس وسبتمبر 2022، على أن يكون بدء التقدم يوم 1 يوليو المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقر الكلية.

وينشر الخليج 365 شروط التقدم والمستندات المطلوبة حيث أنه علي المتقدمين احضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للكبار أما بالنسبة للصغار يتم احضار صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة جواز السفر لغير المصريين.

ويتم خلال الدورة التدريبية تعلم العزف علي الآلات التالية وهي البيانو والفيولينة والجيتار الساكسيفون الكلارنت الفلوت الريكورد الاكورديون الاكسليفون العود القانون الناي الرق الطبلة الدرامز الغناء العربي قواعد الموسيقي العربية والغربية النظرية.