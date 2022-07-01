شكرا لقرائتكم خبر عن ‎التضامن توفر كراسى متحركة لراحة حجاج الجمعيات الأهلية من كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على توفير كراسى متحركة لراحة كبار السن من حجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية مناسك الحج فى المملكة العربية السعودية، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى سفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة، وسط حرص الوزارة على تيسير كافة إجراءات السفر.

‎ووجهت وزارة التضامن الاجتماعى برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعى جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كما سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

‎كما تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالي 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، كذلك تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء 2 عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

‎ونسقت وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، كما سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

‎وانتهت وزارة التصامن الاجتماعى من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة "4 نجوم" في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد على 300 متر، وسيتم توفير وجبتي يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.