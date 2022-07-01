شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق فى بولاق الدكرور والهرم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 7 مناطق اليوم، الجمعة، بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً اليوم الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم غد السبت.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته) وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالالتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور انتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).