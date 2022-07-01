شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطنا بأكمله، موضحا أن فيس بوك يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

وأشار المحامى بالنقض إلى أن القانون الحالى يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.