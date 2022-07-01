شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 36 درجة على القاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

- الجمعة 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27.

- السبت 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27.

- الأحد 3 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 28.

- الاثنين 4 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.

- الثلاثاء 5 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.