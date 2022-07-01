شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 36 درجة على القاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:
- الجمعة 1 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 24.
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27.
- السبت 2 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24.
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24.
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27.
- الأحد 3 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24.
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 24.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27.
شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 28.
- الاثنين 4 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23.
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27.
شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.
- الثلاثاء 5 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 24.
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.
شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.