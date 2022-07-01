شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الجمعة صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو ، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة ،كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال الفترة الماضية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة الأرصدة الاستراتيج لتوفير الأمن الغذائي فى مستوى متميز وأن سلعة الأرز مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز والعام القادم سندخل نشترى الأرز الشعير لضمان توفير الأرز على مدار العام والرصيد 3.3 اشهر والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 اشهر لم نصل الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة يوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا اكثر من 15 شهرا، والدواجن المجمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.