شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: كل المصريين مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى راسلونا بالإيميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن الحوار الوطنى سيتسع للجميع امتثالا لكلمة الرئيس السيسى، لافتا إلى أن مستقبلنا كان مهددا لولا ثورة 30 يونيو التى أنقذتنا من دوامة طويلة من العنف، والشعب المصرى الذى بدأ هذه الثورة سيكمل النهضة التي بدأها، فدولة 30 يونيو دولة منفتحة على أبناء شعبها.

وأضاف رشوان، خلال مقدمة برنامجه "مصر جديدة" على قناة etc، أن المشاركة في الحوار ليس مقصورا على المدعوين فقط بل يمكن إرسال الأفكار عبر الإيميل لأن الحوار هدفه طرح أفكار لمناقشتها والخروج منها بروشتة للإصلاح.

وتابع رشوان: "أرجو كل من ينتظر دعوة للحوار عليه أن يشارك بشكل جاد، الحوار لن يكون مكلمة فقط بل سيكون فيه روشتة لعلاج المشكلات، كل المصريين مدعوون للمشاركة في الحوار الوطنى حتى لو لم تتلق دعوة خاصة، الحوار مفتوح عبر موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب، أرسل لنا عبر الإيميل، نحن فى انتظار كل مساهماتكم".