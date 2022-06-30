شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تنسف مزاعم اللجان الإلكترونية للإخوان فى كاريكاتير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كاريكاتيرا للفنان أحمد قاعود حول الحملة التي قادتها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان زعموا فيها اختفاء الفنانة آمال ماهر محملين الحكومة مسئولية الكشف عن مصيرها في هاشتاجات وتريندات، إلا أن ظهور الفنانة آمال ماهر أمس أسقط الإخوان على رقابهم.

كشفت المطربة أمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً، وخرجت المطربة آمال ماهر منذ قليل في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".



