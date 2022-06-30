شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من الجزائر بعد رئاسة اللجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الجزائرية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار هواري بومدين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيره الجزائري، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة الوزير الأول الجزائري فى افتتاح المنتدى الاقتصادى المصري الجزائري المشترك.

وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.