شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجهز لأضخم مهرجان للفخار بمصر القديمة الأحد ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرية الفواخير بمصر القديمة والتي تستعد لاستقبال زوارها في معرضها الثاني بقرية الفواخير بالفسطاط بمصر القديمة.

ومن المقرر انطلاق معرض منتجات الفواخير الأحد القادم والذي يستمر لمدة 3 أيام بقرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة لإقامة معرض لتسويق منتجات قرية الفواخير لدعم الحرفيين والعاملين في صناعة الفخار، وسيتم فتحه أمام الجمهور بالمجان.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة ، واللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره والأجهزة التنفيذيه بالمحافظة .

وفى السياق ترفع هيئة النظافة مستوى النظافة من تجريد الأتربة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافة ارجاء القرية مع نشر المكانس اليدوية مع العمال لشفط وجمع الأتربة مع استمرار العمل خارج أسوار القرية بمنطقه متحف الحضارات بطول الطريق وغسيل البلدورات والأرصفة وأسفل الكباري والمحاور، كذلك إصلاح كافة أعطال الأعمدة الداخليه بالقرية مع تركيب كشافات الليد الجديدة بكافة ارجاء المنطقة وتحسين مستوى الاضاءة

وتم تصنيع وتركيب المقاعد الخشبية بطول الجزر والممرات الداخلية بالقرية مع رفع كفاءة الأرصفة والممرات من الانترلوك والبلدورات الاسمنتية مع دهان الأعمدة والاسوار والارضيات.