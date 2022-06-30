شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال سيارتين ملاكى سقطتا فى ترعة المريوطية بالجيزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز بث مباشر لليوم السابع سقوط سيارتين ملاكي، داخل ترعة المريوطية، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتجرى حاليا محاولات رفع السيارتين، من الترعة، بعد فشل محاولات الأهالى فى استخراجهما بالحبال.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارتين ملاكي داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية تجمع الأهالي بالمنطقة في محاولة لاستخراج السيارتين، وإحضار سيارة نقل ومحاولة ربط السيارات الغارقة فى النقل، وتلك المحاولات لم تنجح، وتعمل الأجهزة المعنية حاليا باستدعاء ونش ضخم لمحاولة استخراجهما.

ووفقا للتحريات الأولية بموقع الحادث، أكد الشهود أن السيارتين كانا في جرج على حافة ترعة المريوطية امام قرية فلفلة، واثناء محاولة قائد احدى السيارتين تشغيل سيارته اصطدم بالسيارة الأخرى أمامه، وسقطت السيارتان في مياه ترعة المريوطية، دون وقوع إصابات.