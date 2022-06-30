شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى أنجولا يروج للصادرات المصرية والفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير محمد صفوت، سفير جمهورية مصر العربية في أنجولا، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية قام بزيارة إلى أنجولا استغرقت ثلاثة أيام بهدف الترويج للصادرات المصرية والتعرف على الفرص الاستثمارية، حيث عُقد في أول أيام الزيارة منتدى لرجال الأعمال من الجانب المصري والجانب الأنجولي، وذلك بحضور سكرتير الدولة للتعاون الدولي والمجتمعات الأنغولية السفير دومينجوش فيرا لوبيز، و مي حلمي الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والسفير نيلسون كوزمي سفير جمهورية أنجولا في القاهرة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالخارجية الأنجولية كارلوش ساردينيا.

هذا، ويأتي هذا المنتدى في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأنجولي تيتي أنطونيو إلى القاهرة في مارس الماضي، ويمثل حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين بما يحقق المنفعة المشتركة.

وشهدت الزيارة مشاركة 15 شركة مصرية وأكثر من 45 شركة أنجولية وأجنبية، بهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة في مجالات الأجهزة المنزلية وتشكيل المعادن وقطع غيار السيارات والمعدات الزراعية والتعبئة والكهرباء وصناعة السيارات.

كما التقى ممثلو الشركات المصرية مع عدد من كبار المسئولين الأنجوليين من بينهم وزير النقل ريكاردو دانييل دي أبرو، ووزير الزراعة والثروة السمكية أنطونيو فرانسيس دي أسيسي، وسكرتير الدولة للتجارة أماديو ليتاو نونيس، وسكرتر الدولة للطاقة جواكيم فينتورا، فضلاً عن عقد سلسلة اجتماعات بين الشركات المصرية والأنغولية لبحث فرص التعاون.