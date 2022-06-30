شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتسلم علم استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الاتفاقية الرسمية الخاصة بتنظيم واستضافة المنتدى الحضرى العالمي في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة عام 2024، وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى "WUF11" في دورته الحادية عشرة والذى يعقد في مدينة ( كاتوفيتشي ) بدولة بولندا، تحت عنوان "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى فى بولندا بحضور ماتيوز بورويسكي رئيس وزراء بولندا وميمونة محمد شريف وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والأفريقية .

كما شهدت الجلسة تسلم اللواء محمود شعراوى علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي نيابة عن الحكومة المصرية وذلك من ممثلي حكومة بولندا ، موجهاً الدعوة للسادة الوزراء والمشاركين لمواصلة التعاون المثمر مع مصر في الدورة القادمة للمنتدى الحضري العالمي .

وخلال الجلسة أعلنت ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدى في 2024 ، وأعربت عن تطلعها لتنظيم جيد للمنتدى القادم وعلى ثقة الأمم المتحدة في قدرة مصر على حسن الإستضافة والتنظيم ، كما أشارت إلى تقديم كل الدعم اللازم والتعاون والتنسيق الجيد مع الحكومة المصرية للخروج بالدورة القادمة في أفضل صورة ممكنة .