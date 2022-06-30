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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. حلم الميدان الذى حول الثورة من فوضى إلى عمل وبناء..غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "في ذكرى 30 يونيو.. الحوار الوطنى.. حلم الميدان الذى حول الثورة من فوضى إلى عمل وبناء.. الوعى هو الضربة القاضية للجماعات الإرهابية.. ويحبط مخططاتها فى نشر الشائعات.. الدولة كسرت الرؤى التقليدية وصححت الكثير من المفاهيم ولمست الواقع.
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