أخبار مصر.. طرح قطع أراض متميزة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر و3 مدن أخرى

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح قطع أراض متميزة فى 7 مدن جديدة، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي : ( لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر - التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر - 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسيوط الجديدة - لؤلؤة سوهاج الجديدة).

وأضاف الدكتور حسام رزق، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة ( 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة سيشمل قطعة أرض مول تجاري 5 بمسطح 7941 م2، بينما يحتوي الطرح بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر على 2 مول تجاري أرض خدمات ٢ بمسطح 2000 م2 لكل مول، وقطعة أرض مستشفى بمساحة 10000م2، وقطعة أرض مدرسة دولية بمسطح 10000 م٢.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائرى بقرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجزائر الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائرى بقرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجزائر

استقبل الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بقصر الرئاسة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر.

ونقل مدبولى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس تبون، وتهنئته لقيادة وشعب الجزائر الشقيقة بمناسبة قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، وتمنياته بدوام التقدم والازدهار والاستقرار للجزائر فى عهد الرئيس تبون.

وأشاد مدبولى بخطة الرئيس تبون لبناء مليون وحدة سكنية، والتى تأتى استكمالا لجهوده الناجحة خلال فترة توليه وزارة إسكان الجزائر لخمس سنوات، وتطرق فى هذا السياق للجهود التنموية الكبيرة التى يقودها الرئيس السيسى فى شتى النواحى، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وكذا مشروعات استصلاح الأراضى، وخطط توفير مخزونات من السلع الاستراتيجية، وغيرها من المشروعات التى أسهمت فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.



قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم EVER ART فى رحلتها الأولى قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم EVER ART فى رحلتها الأولى

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ART أحدث وأكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتتبع السفينة "EVER ART" الخط الملاحي "EVER GREEN"، وهي السفينة السادسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة 24 A، حيث تتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2مترا، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للناقلة من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وتعتبر "EVER ART" الشقيقة الأحدث لسفن " EVER ARM"، "EVER ACE ، و"EVER ACT"، و"EVER AIM"، و"EVER ALP"، ‏والتي عبرت جميعها قناة السويس عدة مرات من قبل، في إشارة إلى أن القناة تعد الخيار الأول والأكثر كفاءة بين الطرق والممرات العالمية.



رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.. وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:

ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.





رئيس مجلس النواب اللبنانى: مصر الأكثر صدقا ويقينا وثباتا من أجل قضايا الأمة

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو 2013، متمنيا دوام التوفيق والسداد للرئيس السيسي في قيادة مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى للبنان نحو مزيد من القوة الاقتدار.

وجاء في البرقية: "سيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يسعدني بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من (يونيو) عام 2013 المجيدة، أن أتوجه باسمي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني لسيادتكم وللشعب المصري وجيشه الباسل ولكافة الأطر النقابية والطلابية والمهنية في جمهورية مصر العربية بتحية إجلال وتقدير على تلاحمهم الأسطوري في ذلك اليوم التاريخي ليثبتوا فيه أن مصر "الكنانة " و"النيل " في ثوابتها وموقعها ودورها الوطني والقومي هي الأكثر صدقاً ويقيناً وثباتاً من أجل قضاياها وقضايا الأمة".

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني في برقية التهنئة: "بهذه المناسبة الوطنية والقومية نسأل الله لسيادتكم دوام التوفيق والسداد في قيادة الشقيقة الكبرى مصر نحو مزيد من القوة والإقتدار وللشعب المصري حكومةً وبرلماناً وجيشاً دوام التقدم والمنعة والإستقرار والإزدهار".



رئيس الوزراء من الجزائر: نتطلع لتسيير خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر رئيس الوزراء من الجزائر: نتطلع لتسيير خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال اعمال المنتدي المصري الجزائري ، أن مصر تولي منتديات الأعمال اهتمام كبير ، انطلاقا من الايمان المشترك في دور القطاع الخاص في الاقتصاد، قائلا،" نتطلع لتسيير خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر".

وتابع في كلمته بمنتدي الاعمال المصري الجزائري ، أن مصر حريصة علي الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة ، موضحا أنه في ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص فقد تناقش الجانبين وتم التوافق علي زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وعقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، أمس الأربعاء عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وبدأ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتي جرت في جو أخوي متميز.

السيدة انتصار السيسى فى ذكرى 30 يونيو: العالم انحنى احترامًا لإرادة الشعب المصرى



هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة الذكري التاسعة لثورة يونيو المجيدة. هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة الذكري التاسعة لثورة يونيو المجيدة.

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل".

وأضافت السيدة الأولي: "وفي هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ، في كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة..كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان".



ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة .. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة .. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا



قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن 7 مناطق فى الجيزة غدا قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن 7 مناطق فى الجيزة غدا

تشهد 7 مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً غدا الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم السبت بعد غدا.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته) وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفرطهرمس، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالإلتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور إنتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125).