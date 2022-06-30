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سقوط سيارتين ملاكى بترعة المريوطية ومحاولات لسرعة انتشالهما.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة المريوطية سقوط سيارتين ملاكي، داخل ترعة المريوطية، منذ قليل.

 

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتجرى حاليا محاولات رفع السيارتين، من الترعة، بعد فشل محاولات الأهالى فى استخراجهما بالحبال.

 

سقوط سيارتين ملاكى بترعة المريوطية (1)

 

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارتين ملاكي داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لموقع الحادث.

 

وتبين من المعاينة الأولية تجمع الأهالي بالمنطقة في محاولة لاستخراج السيارتين، وإحضار سيارة نقل ومحاولة ربط السيارات الغارقة في النقل، وتلك المحاولات لم تنجح، وتعمل الأجهزة المعنية حاليا باستدعاء ونش ضخم لمحاولة استخراجهما.

 

سقوط سيارتين ملاكى بترعة المريوطية (2)

ووفقا للتحريات الأولية بموقع الحادث، أكد الشهود أن السيارتين كانا في جرج على حافة ترعة المريوطية امام قرية فلفلة، واثناء محاولة قائد احدى السيارتين تشغيل سيارته اصطدم بالسيارة الأخرى أمامه، وسقطت السيارتان في مياه ترعة المريوطية، دون وقوع إصابات .

 

سقوط سيارتين ملاكى بترعة المريوطية (1)

 

 

سقوط سيارتين ملاكى بترعة المريوطية (2)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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