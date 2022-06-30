شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بالمطارات المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الطيران المدنى، اليوم الخميس، بجميع المطارات المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والفرح.

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركات مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات بتوزيع الشوكولاتة على المسافرين والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تم وضع شعار ثورة 30 يونيو على شاشات العرض بمختلف المطارات المصرية وقامت الإذاعات الداخلية بإذاعة الأغانى الوطنية.

وأقامت الشركة المصرية للمطارات احتفالا بموقع البالون الطائر بمدينة الأقصر وسط السائحين والمصريين الذين كانوا على متن رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر، التى تزينت سماؤها هذا اليوم بأعداد من هذه الرحلات، التى تحمل صور شعار ثورة 30 يونيو المجيدة وسط أنغام الموسيقى والأناشيد الوطنية.