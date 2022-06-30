شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا.. قناة on tv تعرض الساعة 6:30 مساء اليوم ملخص حلقات "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on tv في الساعة 6:30 مساء اليوم، ملخص لحلقات الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

ومسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.