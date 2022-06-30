شكرا لقرائتكم خبر عن 18 معلومة تكشف كيف قتلت الإعلامية شيماء جمال والقبض على المتهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالطريقة البشعة التى تم تنفيذها على يد زوجها، ودفنها بعد تشويه معالم الجثة بالكامل، تعد من القضايا الجنائية الشائكة، والتى تحمل تفاصيل كثيرة ومرعبة ستتكشف خلال الأيام المقبلة.