شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: الرئيس السيسى رجل محب لوطنه واستعادت مصر فى رئاسته قوة وزخما والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

استقبل الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الرئاسة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر.

واستهل الرئيس تبون اللقاء بالتأكيد على ما يربط الجزائر بمصر من علاقات أخوية وطيدة، مضيفاً أن تجارب البلدين معاً كلها تجارب قوية وإيجابية.

وأشاد الرئيس تبون بالعلاقات الأخوية التى تربطه بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: إن الرئيس السيسى رجل محب لوطنه، وقد استعادت مصر فى ظل رئاسته قوة وزخماً، وندعو الله له بالتوفيق، ولمصر العزيزة دوام التقدم والنماء، لأنها كانت دوماً سنداً للعرب.