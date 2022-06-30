شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ400 ألف مواطن بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 400 ألف مواطن، فى الفترة من شهر يناير حتى يونيو 2022، من خلال المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن الخدمات الطبية التى قدمها المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، شملت العيادات الخارجية (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمي، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، حيث تلقى الخدمة الطبية من خلال العيادات 365 ألف ومواطنًا.

وتابع أنه تم إجراء 11 عملية زراعة كبد ناجحة بنسبة نجاح 80% بما يضاهي النسب العالمية التي تتراوح ما بين 75 إلى 80%؜، فضلًا عن تقديم خدمة علاج فيروس بي بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد.

ونوه عبد الغفار إلى إصدار 2800 قرار علاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 154 حالة حقن كيماوي لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 5 آلاف عملية منظار تشخيصي، و3 ألاف منظار علاجي بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمي بالمعهد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية في كافة التخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور باسم عيسى عميد المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إلى أن القسم الداخلى بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، مضيفا أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد قدم الخدمة لـ8500 مواطن من خلال أقسام (الموجات الصوتية، الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي)، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال حديثي الولادة، بالتعاون مع المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.