رئيس مجلس النواب اللبنانى: مصر الأكثر صدقا ويقينا وثباتا من أجل قضايا الأمة

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القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو 2013، متمنيا دوام التوفيق والسداد للرئيس السيسي في قيادة مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى للبنان نحو مزيد من القوة الاقتدار.

وجاء في البرقية: "سيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يسعدني بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من (يونيو) عام 2013 المجيدة، أن أتوجه باسمي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني لسيادتكم وللشعب المصري وجيشه الباسل ولكافة الأطر النقابية والطلابية والمهنية في جمهورية مصر العربية بتحية إجلال وتقدير على تلاحمهم الأسطوري في ذلك اليوم التاريخي ليثبتوا فيه أن مصر "الكنانة " و"النيل " في ثوابتها وموقعها ودورها الوطني والقومي هي الأكثر صدقاً ويقيناً وثباتاً من أجل قضاياها وقضايا الأمة".

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني في برقية التهنئة: "بهذه المناسبة الوطنية والقومية نسأل الله لسيادتكم دوام التوفيق والسداد في قيادة الشقيقة الكبرى مصر نحو مزيد من القوة والإقتدار وللشعب المصري حكومةً وبرلماناً وجيشاً دوام التقدم والمنعة والإستقرار والإزدهار".