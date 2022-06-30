شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تطرح قطع أراض متميزة بـ7 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح قطع أراض متميزة فى 7 مدن جديدة، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي : ( لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر - التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر - 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسيوط الجديدة - لؤلؤة سوهاج الجديدة).

وأضاف الدكتور حسام رزق، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة ( 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة سيشمل قطعة أرض مول تجاري 5 بمسطح 7941 م2، بينما يحتوي الطرح بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر على 2 مول تجاري أرض خدمات ٢ بمسطح 2000 م٢ لكل مول، وقطعة أرض مستشفى بمساحة 10000م٢، وقطعة أرض مدرسة دولية بمسطح 10000 م٢.

ولفت الدكتور حسام رزق إلى أن مشروع التوسعات الشمالية يتضمن مول تجاري A هيكل خرساني كامل بمسطح 3336 م٢، في حين أن مشروع 103 عمارة يشتمل على قطعة أرض مركز خدمات اجتماعي ترفيهي بمسطح 2637 م٢، كما يشمل مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة، قطعة أرض مستشفى بمسطح 7634 م٢، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح 8471.8 م٢، وقطعة أرض تجاري إداري بمسطح 13789.3 م٢، وقطعة أرض تجاري بمسطح 1573 م٢، وقطعة أرض إداري بمسطح 7634.5 م٢.

ونوه رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أن مشروع لؤلؤة أسيوط الجديدة يحتوي على قطعة أرض مركز طبي بمسطح 3817 م٢، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح 4986 م٢، وقطعة أرض مركز تجاري إداري بمسطح 4988.5 م٢، وقطعة أرض مركز تجاري بمسطح 1015.8 م٢، وقطعة أرض مركز إداري بمسطح 999 م٢، بالإضافة إلى مشروع لؤلؤة سوهاج الجديدة الذي يتضمن قطعة أرض مركز تجاري قطعة 1 بمسطح 3394.8 م٢، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة 2 بمسطح 1473 م٢، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة ٤ بمسطح 1354 م٢، وقطعة أرض مركز طبي قطعة 3 بمسطح ١٦١٤.٤ م٢.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن تأمين دخول المزاد لمدرسة خاصة بمشروع لؤلؤة ٦ أكتوبر ٢ مليون جنيه، وللمستشفى ٢ مليون جنيه، ول ٢ مول تجاري مليون جنيه للمول، ولمول تجاري A1 بالتوسعات الشمالية مليون جنيه، ولمركز اجتماعي وترفيهي بمشروع ١٠٣ عمارة نصف مليون جنيه، ولقطع الأراضي بمدن لؤلؤة المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة مليون جنيه.