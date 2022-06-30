شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بذكرى 30 يونيو وعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رفقة وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر وزارة الأوقاف.



جانب من اللقاء

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال الزيارة: "نحتفل جميعا بأيام فرح وخير على مصرنا الغالية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ونشكر الله على عظمة وعى المصريين وتكاتفهم، وإصرارهم على قرار الحفاظ على هويتهم المصرية العظيمة، والدور الوطنى الأمين للقوات المسلحة المخلصة، التى ساهمت فى تغيير تاريخ وحاضر مصر، وسعداء اليوم بزيارة فضيلة الدكتور مختار جمعة، ونتقدم بخالص التهنئة القلبية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ جميع المصريين، ونصلي من أجل تقدم ورخاء بلادنا، وسلام وطمأنينة العالم".



جانب من الاستقبال

وأضاف رئيس الإنجيلية "نقدر باعتزاز الدور الفكرى لفضيلتكم، فى دعم قضايا الاعتدال، ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى العنف ويمثل تهديد لسلام وأمان المجتمعات".

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، وتهنئة الطائفة الإنجيلية، قائلًا: "تهنئتكم تعبر عن مدى صلابة العلاقة الحقيقية، التي نؤمن بها ونحرص عليها ونسعى لها، وتؤكد على أن مصرالدولة الوطنية هي مسؤوليتنا جميعا، وأنّ العمل تحقيق وترسيخ المواطنة واجب ديني ووطنى".