شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع عدد عيادات بعثة الحج إلى 14 مع بدء التفويج لمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ1724 حالة خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأربعاء، بينهم 639 حالة تلقت الخدمة فى عيادات مكة المكرمة، و1080 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إنه تم تحويل 3 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بالمدينة المنورة، وجميعهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوى لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقى جلسات العلاج الكيماوى لمريض أورام.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم إدخال عيادتين إضافيتين لخدمة الحجاج في مكة المكرمة، تزامنا مع بدء التفويج إلى مكة، ليرتفع إجمالي العيادات بها إلى 11 عياده موزعة علي 8 فنادق، حيث وصل إجمالي عدد العيادات بالأراضي المقدسة لـ 14 عيادة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف قنديل أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، فى مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج بتقديم 623 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 95 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و528 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 3635 حاجًا.