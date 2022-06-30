شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: ثورة 30 يونيو انتصار لإرادة الشعب وسطرت تاريخ للوطن نفخر به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين، إن مصر اليوم تشهد احتفالا بيوم من أهم الأيام التى سطرت تاريخ مصر، وكتب الشعب المصري بكل طوائفه سطور هذا اليوم المجيد الذي شهد علي نهاية فترة قاسية لنبدأ من جديد في بناء الوطن بناء صحيح علي أساس قوى.

وأضاف صبرى فى بيان: "أن ما يزيد سعادتنا وفخرنا بثورة 30 يونيو، أن ما يتم من تنمية وبناء يقوم علي أكتاف مهندسي مصر وبسواعدهم بتخطيط وإدارة قيادة سياسية حكيمة".

وتقدمت نقابة المهندسين، نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا أعلى بالتهنئة لجموع المهندسين، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي انتفض فيها الشعب المصري، دفاعًا عن هويته الوطنية، وانحازت فيها قواتنا المسلحة لإرادة المصريين، وتصدت قوات الجيش والشرطة لقوى الإرهاب لتحافظ وتصون أمن واستقرار الوطن بمداد دماء أبنائها البواسل، قالة: إننا إذ نحتفي بالذكرى التاسعة لهذه الثورة المجيدة، نؤكد أنها ستظل حدثًا مفصليًّا في تاريخ الوطن، ورمزًا لتلاحم إرادة الشعب والجيش المصري في استعادة وطنهم.