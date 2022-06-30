شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: جارى التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائى بطول 103 كم و19 محطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه جارى التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائىLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 103 كيلومترات وعدد 19 محطة.

وأضافت وزارة النقل، أنه تم تنفيد مشروعات ضخمة فى قطاع الأنفاق والجر الكهربى على مدار 8 سنوات، موضحة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الآتية :

- تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كم وعدد 10 محطات ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس - هليوبوليس - النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور )

- تصنيع وتوريد عدد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول ( حلوان – المرج).

- تصنيع وتوريد عدد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثانى (شبرا الخيمة – المنيب).

- توريد 22 قطار مكيف من إجمالى 32 قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق و توريد مكونات لعدد (6) قطار من إجمالى 10 قطار سيتم تجميعهم بشركة سيماف، ومخطط وصول اخر قطار فى مارس 2024 + توريد عدد 6 قطارات مكيفة وعدد 2 جرار للخط الثانى لمترو الأنفاق (شبرا - المنيب) وتم دخولهم الخدمة

- توريد و تركيب عدد ( 850 ) بوابة للخطين الأول والثاني + عدد (221) بوابة إضافية للخط الثاني.

- تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو.

- مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1,36 كم.

- تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية.

- إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) .

يتقدم العمل في تنفيذ المشروعات الآتية:

- استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – امبابة – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كم وعدد 15 محطة .

- مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كيلومتر وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة .

- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) بطول 42كم.

- المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.

- تم البدء في تنفيذ شبكة مصر للقطارات السريعة باجمالي اطوال 2000 كيلو متر

1. الخط الأول السخنة – مطروح – العلمين – الفيوم بكول 660 كم

2. الخط الثاني الفيوم – بني سويف – أبو سمبل بطول 1100 كم

3. الخط الثالث قنا - سفاجا بطول 225 كم