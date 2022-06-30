شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية بحضور العضو المنتدب لشركة سيمنز العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس عادل بدوى رئيس مجلس ادارة مستشفى الصفوة بالعامرية بالإسكندرية وحدة القسطرة القلبية الجديدة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى، بحضور مايكل شمرمر العضو المنتدب لشركة سيمنز العالمية والدكتور هشام العشماوى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الاسكندرية ورئيس وحدة القسطرة بالمستشفى.

أوضح الدكتور محمد وجيه مدير عام مستشفى الصفوة بالعامرية، أنها تعد المقصد الاول لسكان غرب الإسكندرية وادارة المستشفى حريصة على الاستفادة من التكنولوجيا العالمية فى القطاع الطبى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية فى جميع التخصصات بما فى ذلك طب القلب التدخلى وجراحات القلب، لذلك تم اضافة وحدة القسطرة القلبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الأشعة المقطعية، لأن تعزيز جودة حياة المريض والتركيز على كيفية تحسين الخدمة الطبية المقدمة له هو المفتاح الأول والأساس لتحقيق الرضا.

أضاف وجيه أن المستشفى تحتوى على غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة وغرفة عمليات جراحية ووحدات رعاية مركزة وقسم خاص برعاية الأطفال حديثى الولادة ومركز خاص بطب العلاج الطبيعى والتأهيل، وأطقم تمريض على أعلى مستوى لأن خدمة المرضى أساس الرعاية الصحية فى أى مرفق طبى، فالتجربة الجيدة للمريض يمكن أن تحسن جودة حياته بشكل كبير وهو ما يشكل حجر الزاوية لنجاح أى مستشفى أو مؤسسة.

من جانبه أوضح الدكتور هشام العشماوى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الاسكندرية ورئيس وحدة القسطرة بالمستشفى، أن اضافة غرفة القسطرة للمستشفى تمثل أهمية واضافة كبيرة للمستشفى موضحًا أن مثل هذه الخدمة يجعل المستشفى تستقبل نوعين من حالات مرضى القلب هناك الحالات الحرجة " الجلطة الحادة" التى تحتاج التدخل الفورى بتوسيع الشريان التاجى مع تركيب دعامات، وهناك حالات أقل حدة تحتاج تدخل فى فترة من 24 - 48 ساعة، هذا بالنسبة للحالات العاجلة، وهناك النوع الثانى وهو للمترددين من مرضى قصور الشريان التاجى الذبحة الصدرية المستقرة حيث اجراء القسطرة التشخيصية لتحديد احتياج المريض لتركيب دعامات أو للجراحة .

من جانبه قال المهندس عادل بدوى رئيس مجلس ادارة مستشفى الصفوة أن المستشفى تقوم بدور مجتمعى فى المنطقة حيث تقدم خدمة الكشف المجانى فى كافة التخصصات لسكان العامرية وضواحيها حيث يتم تخصيص يوم الجمعة البيضاء من كل عام لتقديم تلك الخدمة بالإضافة إلى عمليات مجانية لغير القادرين، كما يقوم قسم خدمة العملاء فى ذلك اليوم بتوعية الزائرين والمرضى بأهمية الكشف الدورى للاطمئنان على الصحة العامة .

أضاف بدوى أن المستشفى قامت أثناء جائحة كورونا بتقديم المستلزمات وأدوات الوقاية من الفيرس " كحول وماسكات " للمدارس وأقسام الشرطة والمستشفيات الحكومية، كما تم توريد بعض الادوية والمستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية مجاناً لمستشفيات العزل الحكومية.

وقال بدوى ان المستشفى تنظم احتفالية سنوية بمناسبة نصر اكتوبر المجيد وذلك من خلال عمل مسيرة بأعلام وفرق موسيقية تجوب المناطق المحيطة وبمشاركة المواطنين والاطفال حيث يتم توزيع هدايا واعلام مصر على الاطفال والتنسيق مع دور الايتام والجمعيات الخيرية لإدخال البهجة والسرور على الاطفال الايتام وتوعية الاطفال بتاريخ مصر الحافل بالبطولات والإنجازات .



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (1)





افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (7)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (8)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (9)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (10)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (11)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (12)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (13)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (14)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (15)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (16)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (17)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (18)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (19)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (20)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (21)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (22)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (23)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (24)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (25)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (26)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (27)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (28)



افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الصفوة بالعامرية (29)