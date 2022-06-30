شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة فى تاريخ هذا الوطن العريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق.

جاء خلال كلمة وجهها الرئيس السيسي إلى الأمة بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثقتى كاملة بأن الوطن سيعبر الأزمات الدولية الراهنة وسنواصل بلا توقف مسيرة بناء الدولة.

وأضاف الرئيس السيسى: لا يسعنا بأننا نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النعمة الغالية، نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار، نتذكر شهدائنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة ونقول لأسرهم وذويهم إن أبنائكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن الأصيل الذي أبدًا لا ينسى فضلهم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء من الجزائر: نتطلع لتسيير خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال اعمال المنتدي المصري الجزائري ، أن مصر تولي منتديات الأعمال اهتمام كبير ، انطلاقا من الايمان المشترك في دور القطاع الخاص في الاقتصاد، قائلا،" نتطلع لتسيير خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر".

وتابع في كلمته بمنتدي الاعمال المصري الجزائري ، أن مصر حريصة علي الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة ، موضحا أنه في ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص فقد تناقش الجانبين وتم التوافق علي زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وعقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، أمس الأربعاء عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وبدأ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتي جرت في جو أخوي متميز.

السيدة انتصار السيسى فى ذكرى 30 يونيو: العالم انحنى احترامًا لإرادة الشعب المصرى

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة الذكري التاسعة لثورة يونيو المجيدة.

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل".

وأضافت السيدة الأولي: "وفي هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ، في كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة..كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان".

ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة .. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية





- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا

قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن 7 مناطق فى الجيزة غدا

تشهد 7 مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً غدا الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم السبت بعد غدا.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته) وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفرطهرمس، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالإلتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور إنتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125).