شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عقب انتهاء أعمال المنتدي المصري الجزائري ، بالرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون.

وكان أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، قد أكد ان عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وانه تم التوقيع علي 12 اتفاقية تعاون بين البلدين في عدد من المجالات .

و أعرب الوزير الأول لجمهورية الجزائـر عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر، هى اول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أى دولة منذ بدء جائحة كـورونـا.

وأبدى الوزير الأول اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلاً: "لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات".

وأكد أيمن بن عبد الرحمن على أهمية دور القطاع الخاص فى دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر فى مجال الغذاء والدواء والطاقة، مؤكداً أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.