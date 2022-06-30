شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يمثل مصر فى أولمبياد الألكسو للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل قطاع المعاهد الأزهرية على عضوية لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو للبحث العلمي، وأثنى الدكتور سلامة داود ، رئيس القطاع، على التعاون القائم بين رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والألكسو، والإسسكو، والذي ساهم بفوز التلميذة رقية عمرو محمد عبدالفتاح الصافي بالصف الثالث الإعدادي بمنطقة القليوبية الأزهرية بتمثيل مصر في المسابقة الدولية "أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهحيات البحث العلمي.

وأكد الشيخ أيمن محمد عبدالغني وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم ورئيس اللجنة التنسيقية بين الأزهر الشريف، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والألكسو والإسسكو أنَّ هذه الأولمبياد تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار، والعمل الجماعي لدى التلميذ العربي منذ مراحل مبكرة من النمو، من خلال نشر، وتعميم ثقافة البحث العلمي في المؤسسات التربوية والعربية.

وعلى الجانب الآخر صرح الدكتور إسماعيل الشربيني مستشار اللغة الإنجليزية ومدير المشروع بأنَّ قطاع المعاهد الأزهرية قد انتقى مجموعة من التلاميذ المتميزين من سن 13: 15 سنة، وتمَّ عقد مجموعة من ورش العمل على أسس منهحيات البحث العلمي من: غلاف البحث، والمقدمة، وصياغة المشكلة، وأسئلة البحث وفروض البحث بقاعة الاجتماعات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وأكد الشربيني أنَّ التصفيات النهائية للأولمبياد في هذا العام سوف تُعقد بدولة تونس في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.

وقام المستشار سامي فؤاد بيومي عضو اللجنة بإعداد مادة تدريبية تحوي أسس منهجيات البحث للنشء؛ مبينًا ذلك على موضوعات حديثة كالتغيرات المناخية وغيرها، وقد قام بالتدريب على ورش العمل د. طاهر عبد المنعم العضو الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن جانبها ذكرت نهى درويش منسق المشروع برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بأنه قد تم عقد تقييم للتلاميذ بأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، وأنه سوف يتم متابعة الطالبة رقية عمرو صادق من بداية المشاركه فى ورش العمل الجديدة، وحتى سفرها لتونس و عودتها لمصر .