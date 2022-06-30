شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنفذ 448 مشروعا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 18.6 مليار جنيه فى 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أخذ على عاتقه النهوض بمصر وتحقيق أحلام المصريين في الحصول على جميع خدمات المرافق بكفاءة عالية ودون انقطاعات متكررة كما كان يحدث من قبل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال التعاون مع جميع أجهزة الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية فإن إجمالي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بلغت 448 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 18,6مليار جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من 293 مشروعا بتكلفة 4,9 مليار جنيه، بينما يجري العمل في 155 مشروعا بتكلفة 13.7 مليار جنيه، وذلك بخلاف ما تشهده قاطرة التنمية والتطوير بالمراكز والقري المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد أن المحافظة كانت تعاني وجود بعض المشروعات المتعثرة بمراكز ومدن المحافظة والتي استوجبت تكاتف كافة أجهزة المحافظة لتذليل جميع العقبات التي كانت قد تواجهها خاصة في قطاع الصرف الصحى حيث تم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، موضحا أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة 8,2 مليار جنيه، وذلك بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.

وأضاف محافظ الجيزة أن المشروعات ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2.8 مليون م٣ لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب وبتكلفة 2,012 مليار جنيه، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات إلى جانب دعم جميع المناطق المحرومة بخدمة الصرف الصحي بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى .

وأوضح محافظ الجيزة أنه فيما يخص قطاع مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها محطة جزيرة الدهب التي تبلغ تكلفتها 640 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 160 ألف م٣ يوميآ وذلك على مرحلتين مما ساهم في حل مشكلة ضعف المياه والانقطاعات داخل مدينة الجيزة ،إلى جانب الانتهاء من المشروعات المتعثرة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة شملت توسعات محطات مياه الشرب بأطفيح والصف والعياط طاقتها الإجمالية وصلت إلى 171 ألف م٣ بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تشغيل محطة مياة الحوامدية بطاقة 70 الف م٣ وإحلال وتجديد عدد 6 وحدت كومباكت بمحطة مياه منيل شيحة بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلآ عن الانتهاء من تشغيل محطة مياه الشرب بقرية ناهيا بطاقة 40 ألف م٣ وخزان مياه صفط اللبن الأرضي كخزان إستراتيجي بسعة 3 آلاف م٣ وتطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م٣ وجار الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات مياه القيراطين بأوسيم بطاقة استيعابية 60 ألف م٣ بتكلفة 365 مليون جنية ومنشأة القناطر بطاقة 40 ألف م ٣ بتكلفة 285 مليون ، مؤكدا أن تلك المحطات سوف تسهم في حل مشكلة الانقطاعات وتحسين ضخ المياه بشمال الجيزة .

وأوضح محافظ الجيزة أنه فيما يخص قطاع مشروعات الصرف الصحي لخدمة المراكز والقري المحرومة في إطار سعي الدولة الدولة للنهوض بكافة الجوانب المعيشية للمواطنين وترسيخ العدالة والمساوة أسوة بباقي المناطق المخدومة، شملت تنفيذ المشروعات بالقطاع الجنوبي علي محطة صرف صحي مدينة الصف بتكلفة 715 مليون جنيه وطاقة 45 ألف م٣ يوميآ ، وتنفيذ محطة معالجة صرف صحي أطفيح بطاقة بطاقة 24 الف م٣ وتكلفة 435 مليون جنيه والذي تضم ٤محطات رفع وشبكة انحدار وخطوط طرد ، ومحطة صرف صحي العياط بطاقة ٢٨ ألف م٣ يوميآ بتكلفة 150 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وتغيير مسار خط طرد محطة رفع أبو النمرس " منطقة ثانية بطول 3250م " بتكلفة 42 مليون جنيه، ومحطة رفع الصرف الصحي بالشيخ عتمان بالحوامدية بطاقة 17 ألف م٣ يوميآ وتكلفة 45 مليون جنيه.

وفي القطاع الشمالي، قال المحافظ إنه تم تنفيذ محطة صرف صحي الكوم الأحمر بأوسيم بتكلفة 31 مليون جنيه، ومحطة صرف صحي كفر حجازي بمنشأة القناطر بتكلفة 25 مليون جنيه ومحطة صرف صحي بمنطقة الصفيرة بأوسيم بتكلفة 9٥ مليون جنيه وخدمة المناطق المحرومة بحي العمرانية وهم " أرض البحر وزهرة تكس " بتكلفة 18 مليون جنيه إلي جانب إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية في إطار خطة الدولة بدعم وتطوير المناطق النائية.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه من المشروعات التي قاربت علي الانتهاء: تنفيذ صرف صحي قرى الفهميين والأقواز وتل حماد وعرب الحصار بالصف بتكلفة 200 مليون جنيه، وقرية مسجد موسي وعرب بني صالح بأطفيح بتكلفة ٢20 مليون جنيه، فضلآ عن أنه يجري تنفيذ مشروع محطة معالجة أبو رواش بطاقة 400 ألف م ٣ يوميآ بتكلفة 6,11 مليار جنيه والتي تعد تاني أكبر محطة معالجة في مصر .

وأضاف محافظ الجيزة أنه يجري تنفيذ مشروع الصرف الصحي للمناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بإجمالي تكلفة 2,2 مليار جنيه، لخدمة 29 قرية، حيث تم البدء في تنفيذ 22 قرية .