شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ثبات فى حالة الطقس الفترة القادمة والرطوبة تزيد الحرارة المحسوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ثبات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء، كما بدأت نسب الرطوبة في الارتفاع لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

و يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.