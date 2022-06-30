شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت النيل من وطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو ما زالت هي نبراس عملنا وشعاع النور.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إننا واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا .

وتابع الرئيس السيسي: واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق استعنا عليه من بعد الله بصمود اسطوري لشعب عظيم، ومضينا في مساري بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.