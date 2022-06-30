شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد المديريات التعليمية امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بعد إجازة عيد الأضحى، حيث وضعت المديريات أسئلة الامتحانات وتم حصر أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تنسيق الثانوى العام والفنى ومراحل التنسيق موضحة أنه بشأن الاستعداد لإجراء تنسيق الطلاب المتقدمين لتنسيق للصف الأول الثانوى العام إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2022،2023، من خلال منصة التنسيق للثانوى يجب تحديد مسئول التنسيق للمرحلة الثانوية بالمديريات التعليمية على أن يتم موافاة الوزارة ببيانات المسئول عن المنصة على أن يتولى المسئول القيام بالمهام التالية:

- تسجيل قائمة بيانات المسئولين عن تنسيق التعليم الفنى وتنسيق الثانوى العام وأيضا مراجعة قائمة المدارس العام والفنى لتحديد المدارس التى لن تتاح لتنسيق العام الدراسى الجديد.

- متابعة تسجيل الطلاب للتنسيق الإلكترونى وموقف قيام المدارس بالبت فى الطلبات المقدمة لها مع تحديد موعد بداية ونهاية تنسيق كل مرحلة سواء الثانوى العام أو الفنى.

- كما يتولى المسئول تحديد الحد الأدنى للقبول وفق كل مرحلة من مراحل التنسيق وتسجيل خريطة التوزيع الجغرافي للقبول بالمدارس ، مع التنبيه على الطلاب من قبل مديرى المدارس الثانوى بالتسجيل للتنسيق الثانوى إلكترونيا عبر المنصة المخصصة وفق المواعيد التى تحددها المديريات التعليمية.

- مع قيام المدارس بالبت فى طلبات الطلاب المتقدمين لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية وتسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين بعد استلام إيصال المصروفات الدراسية بعد غلق مراحل التنسيق وفق المواعيد التى تحددها المديريات.