شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 10 رحلات جوية إلي جدة والمدينة لنقل ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران اليوم الخميس 10 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 3 رحلات جوية إلى جدة، و7 رحلات إلي المدينة المنورة لنقل إجمالي 1597 حاجا من حجاج قرعة أسيوط والقاهرة ومجلس النواب والضباط وبعثة الداخلية وعمل.

وكانت أعلنت مصر للطيران، عن نقل حجاج دولتي فلسطين ومالي هذا العام عبر رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة الي المملكة العربية السعودية، لنقل 1330 حاجا من الأشقاء الفلسطينين علي متن 5 رحلات جوية إلي جدة، كما تنقل مايقرب من 2100 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 7 رحلات جوية الي المدينة المنورة.