شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم رحلة لحديقة الحيوان للمشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، رحلة ترفيهية إلى حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك للأطفال المتميزين المنتظمين فى البرنامج الصيفى للأطفال بعدد من المساجد، وذلك ضمن خطة الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا من الوزارة بالجانب الترفيهى التعليمى للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة فى بناء وتطوير شخصيته، وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

كما تطلق الوزارة 3 رحلات أخرى في شهر يوليو المقبل أيام :"7 ، 13 ، 14 " يوليو إلى محافظة الإسكندرية لتعريف الأطفال بمعالم المحافظة، وذلك للأطفال المتميزين المنتظمين فى البرنامج الصيفى للأطفال.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .