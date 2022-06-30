شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توريد 13 جهاز أشعة مقطعية لتوزيعها على مستشفيات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان توريد 13 جهاز أشعة مقطعية، لتوزيعها على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لدعم القطاع الصحى.
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية 101,498,747 زيارة، بواقع 72 مليون مواطن، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا كبيرا في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة يظل يعالج منها مدى الحياة.
وقال: تؤدى الإصابات السنوية لمرضى الضغط فى خسارة 0.88% من إجمالى الناتج المحلى والتى تقدر بـ2.2 مليار دولار سنويا، وقد أثرت مبادرات الصحة العامة بصورة إيجابية فى تقليل الخسارة من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.6% بمعدل يصل إلى 1.5 مليار دولار.