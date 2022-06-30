الصحة: توريد 13 جهاز أشعة مقطعية لتوزيعها على مستشفيات الجمهورية

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى توفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر والقولون، للمساهمة فى تحديث آليات الكشف المبكر عن الأورام، وذلك ضمن مبادرة الكشف عن سرطان القولون والرئة التى سيتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة).

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية 101,498,747 زيارة، بواقع 72 مليون مواطن، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا كبيرا في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة يظل يعالج منها مدى الحياة.

وقال: تؤدى الإصابات السنوية لمرضى الضغط فى خسارة 0.88% من إجمالى الناتج المحلى والتى تقدر بـ2.2 مليار دولار سنويا، وقد أثرت مبادرات الصحة العامة بصورة إيجابية فى تقليل الخسارة من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.6% بمعدل يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن مردود المبادرات على معدل الوفاة يمثل نجاحا كبيرا للمبادرات الرئاسية، فبالنسبة لمرضى ضغط الدم، يأتى مردود مبادرات الصحة العامة والمبادرات الرئاسية ليقل معدل الوفيات بنسبة 32.6 % بواقع 41,458 وفاة سنويًا، وبالنسبة لمرضى السكرى، تساهم المبادرات فى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض السكرى بنسبة 26%.