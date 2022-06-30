شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "آثار القاهرة": مراجعة نتائج امتحانات نهاية العام وإعلانها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار فى جامعة القاهرة أن الكلية انتهت من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 ، سواء لطلاب مرحلة البكالوريس أو طلاب الدراسات العليا ، مشيرا إلى أنه جارى مراجعة النتائج تمهيدا لإعلانها بباقى برامج البكالوريس والدراسات العليا.

وأضاف الدكتور أحمد رجب لـ" الخليج 365" أن إعلان النتائج سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة إلكترونيا على موقع الكلية.