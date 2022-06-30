شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد القديسيين بطرس وبولس 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القديسين بطرس وبولس يوم 12 يوليو المقبل، حيث قتلا على يد الإمبراطور الرومانى نيرون أثناء التبشير بالمسيحية هناك، ويفطر الأقباط بعد صوم زاد عن الشهر ويرفعون صلاة القداس وطقس اللقان.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القديسين بطرس وبولس...

وفى البداية استشهد القديس بطرس "مصلوبًا" حوالى العام 64 للميلاد على تلّة Vaticanus وهى إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنها جاء اسم الفاتيكان، حيث بُنيت الكنيسة على اسمه "القديس بطرس"، وبينما استشهد القديس بولس بقطع رأسه فى العام 67 فى المنطقة التى تسمى الينابيع الثلاثة خارج أسوار المدينة.